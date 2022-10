Polizei Hagen

POL-HA: Auto fährt gegen Hauswand - zwei Leichtverletzte

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem eine 72-Jährige am Freitag (21.10.2022) gegen 10.30 Uhr mit ihrem Daimler von der Borsigstraße kommend nach rechts auf die Eugen-Richter-Straße abbog, beabsichtigte die Seniorin rechts auf dem Gehweg zu parken. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Auto und fuhr frontal gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Die 72-Jährige und ihre 67-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Die beiden Hagenerinnen kamen mit Rettungswagen in Hagener Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei schilderten die Frauen, dass der Fahrerin schwindelig geworden war. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Seniorin. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bei dem Unfall wurde die Hauswand des Gebäudes sowie eine Fensterbank im Erdgeschoss beschädigt. Insgesamt entstand am Haus und Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell