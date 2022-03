Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Hilfeleistungseinsatz für die Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "P-Tür" wurde die Feuerwehr Wetter am Dienstag, um 11:24 Uhr alarmiert.

In der Grundschötteler Straße sollte sich vermutlich eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür befinden. Weil die Bewohnerin auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, hatte der anwesende Pflegedienst den Notruf gewählt. Noch während sich die Feuerwehr auf Anfahrt befand, traf ein Verwandter der Bewohnerin mit einem Wohnungsschlüssel vor Ort ein. Die Eingangstür wurde geöffnet und die Wohnung kontrolliert. Es befand sich aber keine Person in den Räumlichkeiten. Wie die anschließende Erkundung des Rettungsdienstes ergab, lag die Bewohnerin schon seit den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus.

Der Einsatz wurde nach zwanzig Minuten abgebrochen und alle eingesetzten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Heimweg antreten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell