FW-EN: Wetter - vier Einsätze am Wochenende

Die Löscheinheit Wengern wurde am Freitag, 04.03.2022 um 15:52 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Auf der Egge" alarmiert. Hier hatte in einem Waldgebiet, ca. 300 m von der Straße entfernt eine Person einen Reitunfall. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person mit vereinten Kräften über das unebene Gelände zum Fahrzeug getragen. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag, 05.03.2022 um 18:07 Uhr zu einem Kleinbrand an der Oberwengerner Straße alarmiert. Nach einer längeren Erkundung konnte das Feuer in einer Ruhezone auf dem Radweg entdeckt werden. Hier war der Inhalt eines Mülleimers in Brand geraten. Weiterhin waren einige Stücke Holz in Brand geraten. Die Brandstellen wurden durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mittels Kleinlöschgerät abgelöscht. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 19:26 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Wilhelmstraße alarmiert. Hier wurde der Einsatz allerdings nach fünf Minuten abgebrochen, da sich ein Verwandter schon Zutritt in die Wohnung verschafft hatte.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden in der Nacht zum Sonntag um 03:21 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Der Einsatzleiter und der Angriffstrupp gingen zur Erkundung in dem mehrgeschossigen Gebäude vor. In dem entsprechenden Bereich konnte dann festgestellt werden, dass der Rauchmelder durch den übermäßigen Gebrauch von Deospray ausgelöst hatte. Der entsprechende Bereich wurde gelüftet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Einrichtung übergeben. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

