FW-EN: Wetter - Rauchentwicklung aus Gebäude

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am heutigen Mittwoch um 06:05 Uhr zu einem Einzelhandelsobjekt in der Straße "Schöllinger Feld" alarmiert. Hier hatte ein Mitarbeiter bei den morgendlichen Arbeiten vor der Öffnung des Geschäftes eine Rauchentwicklung im Lagerbereich festgestellt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte diese Meldung bestätigt werden, zudem wurde noch leichter Brandgeruch wahrgenommen. Ein Löschangriff wurde aufgebaut. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden die Lagerräumlichkeiten kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es einen Kältemittelaustritt aus einer Kühlmaschine gab. Dieses ungiftige Kältemittel, welches auch in der normalen Atemluft vorhanden ist, verdampfte in dem Lagerraum und sorgte so für eine geringe Verrauchung. Der leichte Brandgeruch war lediglich durch die backenden Brötchen im Backofen entstanden. Die Räumlichkeiten wurden mittels Lüfter vom Rauch befreit. Vier betroffene Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst gesichtet, benötigten allerdings keine weitere Behandlung. Hierzu waren zwei Rettungswagen vor Ort. Die leckgeschlagene Rohrleitung wurde anschließend durch die Feuerwehr abgeschiebert und das Eintreffen der zuständigen Kältefirma abgewartet. Beratend stand während des Einsatzes ein Mitglied der Feuerwehr Wetter (Ruhr) zur Seite, welcher im Hauptberuf Kältetechniker ist. Nach dem Eintreffen der zuständigen Firma konnte der Einsatz nach fast zwei Stunden beendet werden.

Auch hier zeigt sich wieder, dass Kenntnisse aus dem erlernten Hauptberuf der Freiwilligen Feuerwehrleute bei verschiedensten Einsätzen eingebracht werden und sehr hilfreich sein können.

