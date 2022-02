Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Rechenzentrum

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am Dienstag um 14:00 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Rechenzentrum an der Grundschötteler Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das entsprechende Gebäude schon vorbildlich geräumt. Der Einsatzleiter ging mit dem Angriffstrupp zur Erkundung in den Bürotrakt vor. Ein Auslösegrund des Rauchmelders im Serverraum konnte allerdings nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an den Haustechniker übergeben und die Kräfte rückten nach einer halben Stunde wieder ein.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell