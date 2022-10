Polizei Hagen

POL-HA: Spezialisten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen am Wochenende auf dem Dahler Bauernmarkt Rede und Antwort

Am Samstag (22.10.2022) stehen Beschäftigte des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz an einem Stand auf dem Dahler Bauernmarkt zu verschiedensten Themen Rede und Antwort. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit den Spezialisten ins Gespräch zu kommen. Mit einem Blick auf die kommende, "dunkle Jahreszeit" haben sie wertvolle Tipps und Hinweise sowie Informationsmaterial zum Thema Einbruchschutz im Gepäck. Aber auch zu den Themenfeldern Cybercrime oder Straftaten zum Nachteil älterer Menschen gibt es Infomaterial und Präventionshinweise. (sen)

