Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in Haspe - Drei unbekannte Täter greifen 31-Jährigen mit Schlagstöcken an

Hagen-Haspe (ots)

Drei bislang unbekannte Täter griffen am Donnerstagabend (20.10.2022) in Haspe einen 31-jährigen Mann an und versuchten, ihm Gegenstände aus seinen Taschen zu rauben. Der Wetteraner war, gegen 20.50 Uhr, zu Fuß auf dem Hüttenplatz unterwegs. Plötzlich und unvermittelt sprangen die drei Unbekannten aus einem dortigen Gebüsch und griffen den 31-Jährigen an. Dabei schlugen sie auch mit Schlagstöcken auf ihn ein. Als der Wetteraner vor den Tätern flüchten wollte, verletzte er sich am Fuß und stürzte. Auf dem Boden liegend schlugen die Unbekannten weiter auf ihn ein und versuchten erfolglos, Gegenstände aus seinen Taschen zu stehlen. Nach einiger Zeit ließen die Männer von ihm ab und flüchteten in Richtung der Bezirkssportanlage. Der 31-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass alle drei Angreifer ein südländisches Erscheinungsbild hatten und zwischen 180 cm und 185 cm groß waren. Er schätzte ihr Alter auf etwa 25 bis 30 Jahre. Einer von ihnen hatte lange Haare und trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter trug eine Kapuze oder Kappe auf dem Kopf und der dritte war komplett schwarz gekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Wetteraner in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Raubes und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

