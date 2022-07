Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Vallendar - Zeugenaufruf

Vallendar (ots)

Am 20.07.2022 um 19:05 Uhr stellte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Vallendar ab. Nachdem dieser gegen 19:20 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte dieser eine Beschädigung im hinteren, linken Fahrzeugbereich fest. Der oder die Unfallverursacher/-in flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

