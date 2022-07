Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag/Abschlussmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B327 in Höhe Braunshorn

Braunshorn (ots)

Nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme dürfte sich der Hergang wie folgt zugetragen haben:

Ein Citroen befuhr die L216 von Braunshorn kommend in Richtung B327. Dort fuhr der wartepflichtige Verkehrsteilnehmende in den Kreuzungsbereich ein, wo er mit einem aus Richtung Kastellaun kommenden Audi kollidierte. In Folge der Kollision drehte sich der Citroen auf der Fahrbahn und stieß schließlich mit einem aus Richtung Emmelshausen kommenden Toyota zusammen.

Die insg. 5 beteiligten Personen wurde allesamt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zu lebensbedrohlichen Verletzungen kam es nach jetzigem Ermittlungsstand glücklicherweise nicht.

Die drei Personenwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hier dürfte jeweils von einem Totalschaden auszugehen sein.

Die Sperrung der B327 wurde um 16:16h aufgehoben.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell