POL-PDKO: PRESSEERSTMELDUNG Brand zweier Wohnhäuser nebst Ökonomiegebäuden

Polizei Simmern (ots) - Am Sonntag den 17.07.2022 gg. 02.30 Uhr kam es in der Ortslage Schönborn bei Simmern zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 34-jähriger Mann von dem Anhänger eines Traktorgespannes überrollt und verstarb noch an der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang liegen Hinweise vor, dass der Unfall durch ...

