POL-PDKO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Schönborn, Zeugen gesucht.

Boppard (ots) - Die Bopparder Wanderrouten bieten für viele Wander- und Kletterfreunde immer wieder erlebnisreiche Stunden, hingegen mitunter ein böses Erwachen nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug. So auch am Samstag Nachmittag, als ein Wanderer einen vierstelligen Schaden an seinem Peugeot feststellte, der auf dem Parkplatz in der Flogtstraße Boppard vis-a-vis der Waschanlage der Hunsrückbahn abgestellt war. Offenbar ...

