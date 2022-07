POL-PDKO: Trunkenheitsfahrt

Boppard (ots) - Aufgrund einer Vielzahl an Veranstaltungen zeigte sich die Bopparder Innenstadt am Samstag in vielen Bereichen verkehrsmäßig belastet. So schränkten u.a. genutzte Veranstaltungsräumlichkeiten die vorhandenen Parkmöglichkeiten ein, dass viele Besucher ihre Fahrzeuge in Nebenstraßen abstellten und dazu Halteverbote ignorierten. Dies wiederum wirkte ...

mehr