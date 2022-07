Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Auseinandersetzung aufgrund zu schnellen Fahrens

Boppard (ots)

Am Samstagmittag kam es in der Parkstraße in Boppard zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, zu welchem neben dem Rettungsdienst naturgemäß auch die hiesige Polizei hinzugezogen wurde. Vor Ort konnte zudem festgestellt werden, dass ein verletzter Fußgänger den Fahrer eines Lieferwagens hinsichtlich dessen schnellen Fahrweise angesprochen hatte und es in diesem Zuge zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Bei der Weiterfahrt des Fahrzeug zog sich der 36-jährige Fußgänger leichte Verletzungen zu, die im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach Kontrolle des 20-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich divergierende Aussagen. Gegen beide Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet. Weitere Augenzeugen werden gebeten, sich mit der PI Boppard unter 06742/ 80 90 in Verbindung zu setzen.

