Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erhöhtes Verkehrsaufkommen in Bopparder Innenstadt nervt Busfahrer

Boppard (ots)

Aufgrund einer Vielzahl an Veranstaltungen zeigte sich die Bopparder Innenstadt am Samstag in vielen Bereichen verkehrsmäßig belastet. So schränkten u.a. genutzte Veranstaltungsräumlichkeiten die vorhandenen Parkmöglichkeiten ein, dass viele Besucher ihre Fahrzeuge in Nebenstraßen abstellten und dazu Halteverbote ignorierten. Dies wiederum wirkte sich auch auf die Zufahrtsmöglichkeiten insbesondere für größere Fahrzeuge aus, welche kaum noch in die Rheinallee gelangen konnten. So kam es in diesem Zuge zu einem Verkehrsunfall durch einen Reisebus, der beim Rangieren ein Verkehrsschild in der Oberstraße beschädigte. Aufgrund der Gesamtsituation machte der Busfahrer seinem Ärger anschließend gegenüber einer Falschparkerin in der Kaiser-Friedrich-Straße Luft, welche ihrerseits Strafanzeige bei der örtlichen Polizeiinspektion erstattete. Im Nachgang wurden seitens der Polizei für die behindernden Fahrzeuge in der Kaiser-Friedrich-Straße Abschlepper beauftragt, um die Situation zu entschärfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell