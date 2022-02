Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in die Ernst-Reuter-Schule

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom Freitag, 25.02.2022, bis zum Sonntag, 27.02.2022, um 18:44 Uhr, brachen Unbekannte ein Fenster der Realschule auf. Es wurden mehrere Schränke und das Lager durchwühlt. Es entstand ein Schaden am Fenster in noch unbekannter Höhe. Ob etwas entwendet wurde, kann erst im Rahmen von weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell