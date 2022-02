Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Friesenheim - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 24.02.2022 nachmittags, bis Freitag, dem 25.02.2022, gegen 09:00 Uhr, wurde die Außenmauer des Max-Planck-Gymnasiums, in der Leuschnerstraße, durch Farbschmierereien beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

