Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung durch Graffiti - Velbert - 2112131

Mettmann (ots)

In der Nacht vom Montagabend des 27.12., 20.30 Uhr, bis zum Dienstagmorgen des 28.12.2021, 08.00 Uhr, kam es an der Oststraße 80 in Velbert-Mitte zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter besprühten dort die Außenfassade des Wohn-, Geschäfts- und Ärztehauses neben dem Haupteingang mit einem Schriftzug in silberner Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mehreren hundert Euro.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

