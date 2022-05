Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220523-2-pdnms Verhaltenshinweise zu Himmelfahrt, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Die Polizeidirektion Neumünster weist auch in diesem Jahr wieder auf die Besonnenheit bei Zusammenkünften im privaten und öffentlichen Raum im Hinblick auf den Himmelfahrtstag hin. Dies gilt insbesondere in den Bereichen des Einfelder Sees und des Bordesholmer Sees. Sollte es dort zu exzessivem Alkoholkonsum und/oder ausufernden Trinkgelagen kommen, wird die Polizei niedrigschwellig einschreiten. Bei entsprechenden Erkenntnissen wird die Polizei einschreiten und mit den dann notwendigen Maßnahmen agieren. Die Maßnahmen der Polizei erstrecken sich dabei von der Fertigung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, dem Aussprechen von Platzverweisen bis hin zu Ingewahrsamnahmen. Die Landespolizei ist sich taktisch und personell so aufstellt, dass sie schnell und konsequent einschreiten kann.

Michael Heinrich

