Coesfeld (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (05.05.22) brannte an der Mittelstraße ein Holzlager in einem Garten. Gegen 2.25 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Die Flammen beschädigten ein direkt angrenzendes Nachbargebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Brandermittler haben die Suche nach der Ursache des Feuers aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

