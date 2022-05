Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/Trickdiebin stiehl Handy

Coesfeld (ots)

Aus einem Ladenlokal hat eine Trickdiebin am Donnerstag (5.5.) um kurz vor 12 Uhr ein Handy gestohlen. Die Frau betrat gegen 11.40 Uhr das Geschäft und probierte einige Kleidungsstücke an. Anschließend bat sie darum ein Kleidungsstück anprobieren zu dürfen, welches sich auf einer Schaufensterpuppe befand. Diesen Moment nutzte die Diebin vermutlich um ein Handy, welches hinter dem Verkaufstresen abgelegt war, zu stehlen. Anschließend entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: ca. 165 bis 170 cm groß, stämmige Statur, schwarze mittellange Haare, bekleidet mit einem schwarz-weißen Sweatkleid und einer langen Hose. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

