Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Störung einer Wahlparty der Partei "Bündnis 90/Die Grünen"

Karlsruhe (ots)

Eine Wahlparty der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" wurde am Sonntagabend in einem Gebäude in der Nähe des Lidellplatzes von rund 40 Personen gestört. Ein Medienvertreter wurde zurückgedrängt, als er beim Eintreffen der Polizei die flüchtende Gruppierung filmen wollte.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen versuchten zwei Gruppen von jeweils 15 bis 20 Personen gegen 20.20 Uhr über zwei Zugänge in die Räumlichkeiten der Wahlparty zu gelangen. Eine der Gruppen konnte von der Zugangskontrolle davon abgehalten und abgewiesen werden. Die zweite Gruppe musste von den Anwesenden aus den Räumen gedrängt werden. Die Störer nutzten unter anderem ein Megafon für Durchsagen, klebten Plakate an und führten ein Transparent mit sich. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, flüchteten die Personen. Zuvor entzündeten sie auf dem Lidellplatz noch Pyrotechnik mit Raucheffekten. Polizeikräfte konnten zwei Flüchtende, einen Mann im Alter von 26 und eine Frau im Alter von 29 Jahren, stellen. Unter anderem hatten sie Handschuhe und einen Aufkleber der "Antifa" bei sich. Offenbar sind beide Störergruppen der örtlichen Antifa angehörig. Ein bei der Wahlparty anwesender Medienvertreter machte Aufnahmen von der Aktion. Als er den Personen nachlaufen wollte, wurde er von diesen daran gehindert und zurückgedrängt. Aktuell liegen keine Hinweise auf Verletzte vor. Die Polizei hat Ermittlungen zum Vorfall eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell