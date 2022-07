Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Traktorunfall nach Musikfestival in Schönborn (Verbandsgemeinde Simmern Hunsrück)

Koblenz (ots)

Nach einem tödlichen Traktor-Unfall in Schönborn (Verbandsgemeinde Simmern/Hunsrück) am 17.07.2022, 02:30 Uhr, bei dem ein Mann von einem Traktorgespann überrollt wurde, sucht die Polizei nach weiteren sachdienlichen Hinweisen zur genauen Unfallursache. Die Örtlichkeit war zum Unfallzeitpunkt noch stark frequentiert, da in der Nähe ein Musikfestival stattfand. Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können oder haben Sie hierzu Foto- oder Videoaufnahmen, würden wir Sie bitten, diese in unserem Hinweisportal hochzuladen. Dieses ist unter folgender Adresse erreichbar: https://rlp.hinweisportal.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell