POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/13-Jährige schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Auto am Mittwoch (28.07.21) hat eine 13-jährige Radfahrerin aus Coesfeld schwere Verletzungen erlitten. Gegen 12 Uhr befuhr sie den Kalksbecker Weg. An der Kreuzung Druffels Weg wollte die 13-Jährige diese in Richtung Laurentiusstraße überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Coesfeld den Druffels Weg in Richtung Daruper Straße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Das Mädchen trug keinen Helm. Der Druffels Weg war in Richtung Daruper Straße während der Unfallaufnahme gesperrt.

