POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B50 bei Argenthal

Polizei Simmern (ots)

Am Dienstag den 19.07.2022 kam es gg. 19.10 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B50 in Fahrtrichtung Simmern, in Höhe des Parkplatzes bei Argenthal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw, bei welchem es sich um einen VW Golf oder VW Polo in der Farbe anthrazit gehandelt haben soll, vom diesem Parkplatz auf die B50 auf und vollzog dann ein kreisförmiges Wendemanöver auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn der B50. Hierbei kam es zu einer Gefährdung einer Verkehrsteilnehmerin.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761-9210 oder per Email: pisimmern@polizei.rlp.de, erbeten.

