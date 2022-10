Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Quadfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Nümbrecht (ots)

Ein 27-Jähriger aus Wiehl ist am Sonntagabend (9. Oktober) auf der Landstraße 338 in Nümbrecht-Marienberhausen verunglückt; er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige war mit einem Quad gegen 18 Uhr auf der L 338 in Richtung Wiehl-Drabenderhöhe gefahren. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er im angrenzenden Böschungsbereich stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er stationär verblieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell