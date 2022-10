Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 51-Jähriger bei Alleinunfall unter Alkoholeinwirkung schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen (9. Oktober) bei einem Unfall auf der Landstraße 320 schwer verletzt worden. Der Mann aus dem bayrischen Landkreis Kitzingen war mit seinem VW Golf gegen 03.30 Uhr auf der L 320 von Schönhausen in Richtung Harscheid gefahren. In einer Rechtskurve fuhr er ungebremst geradeaus und prallte im anschließend mit der linken Fahrzeugseite gegen drei Bäume. Über ein automatisches Notrufsystem wurden Rettungskräfte alarmiert, die den Mann mit schweren Verletzungen in seinem Fahrzeug auffanden. Die Feuerwehr musste zunächst die Fahrertür mit einem Spreizer öffnen, bevor der 51-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Weil der Verunfallte stark nach Alkohol roch, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell