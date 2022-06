Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Einbrüche in Gaststätten in Warburg Warburg, Hauptstraße

Paderborner Tor, Nacht von Freitag auf Samstag, 10./11.06.2022

Warburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in drei Gaststätten im Bereich der Warburger Innenstadt ein. Sie hatten es auf Wertgegenstände und Bargeld abgesehen. Durch die Einbrüche wurde erheblicher Sachschaden angerichtet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung ob jemand verdächtige Feststellungen im Bereich der Hauptstraße / Paderborner Tor in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht hat. Hinweise nimmt die Polizei in Warburg unter Tel.: 05641-78800 entgegen.

