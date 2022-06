Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt Beverungen, L 838 von Jakobsberg in Richtung Beverungen, Freitag, 10.06.2022, 17.36 Uhr

Beverungen (ots)

Ein 30 jähriger Motorradfahrer aus Eschwege befuhr mit seiner BMW die L 838 von Beverungen - Jakobsberg in Richtung Beverungen. Bei der Strecke handelt es sich um eine kurvenreiche Straße. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und brachte den schwer Verletzten in eine Klinik nach Göttingen. An dem Motorrad entstand ein Schaden von 10.000 EUR.

Me.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell