Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Stockelsdorf

Radfahrer hatte Glück im Unglück

Lübeck (ots)

Am Dienstag, 15.02.2022, kam es in der Ahrensböker Straße in Stockelsdorf zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Porsche. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 18:00 Uhr bog ein 47-jähriger Radfahrer aus Stockelsdorf mit seinem Drahtesel von der Segeberger Straße nach rechts in die Ahrensböker Straße ab. Dort reihte er sich hinter einem PKW Porsche ein, der von einem 57-jährigen Mann aus Travemünde gelenkt wurde. Der Travemünder beabsichtigte, nach rechts auf ein Grundstück zu fahren und bremste dazu herunter.

Weil der Radfahrer zu dicht aufgefahren war, wich dieser nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Unglücklich in diesem Moment: Der Porschefahrer bog nahezu zeitgleich nach rechts auf das Grundstück ab. Dabei prallte der Zweiradler zunächst gegen den Porsche und fiel dann zu Boden. Dies hatte die Folge, dass der Porsche mit einem Rad über den Fuß des Gestürzten fuhr. Der Stockelsdorfer wurde zur Untersuchung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Glück im Unglück: Er zog sich lediglich eine Stauchung des Sprunggelenks sowie leichte Prellungen zu.

Rechtliche Folgen: Der PKW-Fahrer muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Begehung einer Ordnungswidrigkeit (Fehler beim Abbiegen) verantworten. Auch gegen den Radfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil hier der Verdacht besteht, dass er den notwendigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat.

