Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Bad Schwartau

Mann schläft mit Zigarette ein - Matratze fängt Feuer

Lübeck (ots)

Am Dienstag, 15.02.2022, kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Schwartau zu einer Brandentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilien-hauses. Ein 55-jähriger Wohnungsnehmer schlief mit einer brennenden Zigarette ein, wodurch seine Matratze Feuer fing. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Gegen 21:00 Uhr des Dienstagabends schlugen die Rauchmelder der Wohnung im sechsten Stock Alarm. Nachbarn riefen daraufhin die Feuerwehr. Diese konnte in der verrauchten Wohnung den Bewohner schlafend im Bett vorfinden. Die Matratze hatte auf einer kleinen Fläche Feuer gefangen. Nach derzeitigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass der Mann mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen ist. Er wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht, das er bereits am Mittwochmorgen wieder verlassen konnte. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar, ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell