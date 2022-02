Polizeidirektion Lübeck

Am Dienstag, 15.02.2022, kam es auf der südlichen Umgehungsstraße von Eutin (B76) zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein PKW geriet dabei in den Graben. Die 83-jährige Unfallverursacherin kam mit einem leichten Schock in ein Krankenhaus.

Gegen 09:15 Uhr befuhr die Rentnerin mit ihrem PKW Opel Astra vom Meinsdorfer Weg kommend den Zubringer der Bundesstraße 76. Beim Versuch, auf die Bundesstraße einzubiegen, übersah sie einen aus Richtung Kiel kommenden PKW Skoda einer 59-Jährigen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. Die Frau versuchte noch, auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und geriet anschließend mit ihrem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn in den Graben.

Zunächst schienen beide beteiligten Damen unverletzt geblieben zu sein. Im Zuge der Unfallaufnahme klagte die Unfallverursacherin über leichte Übelkeit und Schwindel, weshalb sie in ein Eutiner Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

