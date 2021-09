Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Verbrauchermarkt von Einbrechern heimgesucht

Wallenhorst (ots)

Ein Verbrauchermarkt an der Borsigstraße geriet am Mittwochmorgen ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter beschädigten zwischen 03.30 und 05.45 Uhr eine Glasscheibe des Geschäfts und verschafften sich dadurch Zutritt zum Vorraum. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie jedoch nicht ins Ladenlokal und flüchteten unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

