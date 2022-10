POL-GM: Autofahrerin plagte nach Verkehrsunfallflucht das schlechte Gewissen

Bergneustadt (ots) - Auf einem Parkplatz an der Lieberhausener Straße in Bergneustadt-Pustenbach ist am Donnerstagnachmittag (6. Oktober) ein schwarzer BMW Kombi der 5er-Reihe gestohlen worden. Der Fahrer hatte den Wagen während eines Spaziergangs gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er etwa eine Stunde später zum Abstellort zurückkehrte, war der BMW verschwunden. An dem BMW waren die Kennzeichen GM-KX 269 angebracht. Auf der Heckklappe befindet sich ein ...

