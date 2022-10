POL-GM: Pedelecfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Gummersbach (ots) - In der Nacht zu Dienstag (4. Oktober) hat ein Unbekannter versucht, in einer Bankfiliale an der Dieringhauser Straße einen Münzrollengeber aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Gegen 03.40 Uhr hatte ein Unbekannter mit einem Brecheisen in der Hand das öffentlich zugängliche Foyer betreten und sich anschließend an dem Münzrollengeber zu ...

