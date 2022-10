Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gefälschten Papieren aufgeflogen

Radevormwald (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei hat am Donnerstag (6. Oktober) in Radevormwald ein 38-jähriger Georgier gefälschte Dokumente vorgelegt; weil er sich illegal in der Bundesrepublik aufhielt, wurde er festgenommen.

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Streifenwagen den Fahrer eines Paketdienstes im Bereich Radevormwald-Grüne angehalten. Der Mann wies sich mit einem litauischen Führerschein sowie einem litauischen Pass aus, auf denen allerdings Merkmale der Fälschungssicherung fehlten. Daraufhin angesprochen, holte der Mann seinen richtigen, aus Georgien stammenden, Ausweis hervor und gab zu, sich gefälschte Papiere besorgt zu haben. Die Polizei nahm den 38-Jährigen, der sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt, fest und überstellte ihn an das Ausländeramt. Nach einer richterlichen Vorführung kam der Mann anschließend in Auslieferungshaft.

