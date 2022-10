POL-GM: Mit 3,08 Promille Unfall gebaut

Waldbröl (ots) - In der Straße Steinbusch in Waldbröl-Niederhausen haben Unbekannte am Dienstag (4. Oktober) einen schwarzen Lexus RX 450 gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen GM-KT 888 war auf dem Stellplatz eines Hauses abgestellt und dort letztmalig gegen 16.20 Uhr gesehen worden. Gegen 23 Uhr stellte ein Bewohner des Hauses das Fehlen des Autos fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von ...

mehr