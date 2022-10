Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei findet gestohlenen E-Scooter bei Fahrzeugkontrolle

Gummersbach (ots)

Bei einer Routinekontrolle haben Polizisten am Dienstag (4. Oktober) einen gestohlenen E-Scooter im Laderaum eines Transporters entdeckt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Transporter gegen 23.15 Uhr in der Gummersbacher Innenstadt gestoppt. Auf der Ladefläche befand sich ein E-Scooter, dessen Kennzeichen sich zum Teil ablöste und die Beamten zur Überprüfung des Gefährts veranlasste. Dabei stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen nicht zu dem E-Scooter passte und dieser selbst im Juni dieses Jahres in Köln gestohlen worden war. Den E-Scooter, der von einem 25-Jährigen aus Gummersbacher benutzt wurde, stellte die Polizei sicher. Der Mann gab an, den E-Scooter über ein Kleinanzeigenportal erworben zu haben. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

