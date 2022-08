Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feststellungen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende erwischten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Sömmerda insgesamt drei Autofahrer, die mit Alkohol oder Drogen unterwegs waren. Den Anfang machte ein 36-jähriger Citroen-Fahrer Freitagabend gegen 20:45 Uhr in Schallenburg. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv an. Ungefähr eine Stunde später erwischte es in Guthmannshausen einen 41-jährigen Mercedes-Fahrer. Er brachte es auf knapp 0,7 Promille Atemalkohol. Schließlich kontrollierten die Beamten Samstagabend gegen 22:15 Uhr in Kranichborn einen 35-jährigen Ford-Fahrer. Auch er war mit über 0,6 Promille Alkohol unterwegs. Gegen alle drei Männer Straf- und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. (DS)

