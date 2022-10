Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pkw touchiert 10-jährigen Radfahrer und flüchtet

Gummersbach (ots)

Ein Auto streifte am Donnerstagnachmittag (6. Oktober) einen 10-jährigen Jungen, als dieser mit seinem Fahrrad an einer Ampel im Ortsteil Bernberg die Straße überquerte. Die Autofahrerin fuhr weiter. Der Junge blieb unverletzt. Gegen 17 Uhr überquerte der 10-jährige Gummersbacher auf seinem Fahrrad die Straße Südring an einer für ihn grünen Ampel. Zeitgleich bog eine Autofahrerin von der Dümmlinghauser Straße nach links in den Südring ein. Dabei streifte das Auto das Hinterrad des Jungen. Der Junge verlor dadurch das Gleichgewicht, konnte jedoch von seinem Fahrrad abspringen. Die Autofahrerin setzte derweil ihre Fahrt fort. Durch den Unfall wurde das Fahrrad leicht beschädigt. Der Junge blieb unverletzt. Die Fahrerin hatte blonde Haare und war in einem dunkelblauen Volkwagen unterwegs. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

