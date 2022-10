Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Wiehl (ots)

In ein Fahrradgeschäft an der Bielsteiner Straße wollten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (5./6. Oktober) einbrechen. Dabei versuchten die Täter zwei Eingangstüren vermutlich mit einem Brecheisen aufzuhebeln. Die Türen erwiesen sich allerdings als zu stabil und verwehrten den Kriminellen den Zugang zum Geschäft.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell