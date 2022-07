POL-HA: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein bislang unbekannter Trickdieb stahl einem 87-jährigen Mann am Samstagmorgen (02.07.2022) in Hohenlimburg Bargeld aus dem Portemonnaie. Der Hagener saß, gegen 10.50 Uhr, in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnstraße. Der Unbekannte klopfte an die Seitenscheibe ...

mehr