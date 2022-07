Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl - Unbekannter stiehlt 87-jähirgem Mann dreistelligen Geldbetrag aus dem Portemonnaie

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb stahl einem 87-jährigen Mann am Samstagmorgen (02.07.2022) in Hohenlimburg Bargeld aus dem Portemonnaie. Der Hagener saß, gegen 10.50 Uhr, in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnstraße. Der Unbekannte klopfte an die Seitenscheibe und fragte den Senior, ob er ihm Kleingeld wechseln könne. Als der Hagener ausstieg und in das Münzfach seiner Geldbörse schaute, wühlte der Mann plötzlich selbst darin, bedankte sich anschließend und ging weg. Später stellte der 87-Jährige dann fest, dass der Dieb ihm einen dreistelligen Geldbetrag gestohlen hatte. Den Polizeibeamten sagte er, dass der Unbekannte etwa 40 Jahre alt war und dunkle, kurze Haare hatte. Er trug ein weißes Shirt sowie eine dunkle Hose. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

