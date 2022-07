Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter randaliert in Imbiss und setzt Pfefferspray ein

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter randalierte am frühen Sonntagmorgen (03.07.2022) in einem Imbiss in der Innenstadt und setzte gegen den Ladenbesitzer sowie dessen Mitarbeiter Pfefferspray ein. Gegen 05.00 Uhr betrat der Unbekannte den Imbiss in der Mittelstraße und zeigte sich unvermittelt verbal aggressiv gegenüber weiterer Kunden. Als der Mann damit begann, Tische zu verrücken, sprach ihn der 26-jährige Mitarbeiter an und forderte ihn dazu auf, den Laden zu verlassen. Draußen wühlte der Täter dann in seinen Taschen und holte ein Pfefferspray hervor. Dieses setzte er anschließend gegen den Mitarbeiter und den 44-jährigen Inhaber des Geschäftes ein. Beide wurden dabei leicht verletzt. Anschließend ging der Unbekannte weg. Den Polizeibeamten sagten die beiden Verletzten, dass der Angreifer etwa 185 cm bis 190 cm groß war und kurze, dunkle Haare sowie einen dunklen Bart hatte. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell