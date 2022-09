Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Stampfer, Stromaggregat und Hydraulikbolzen gestohlen

Zeugen nach Baustellendiebstahl gesucht

Bischofsheim (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (15.9.) bis Freitagmorgen (16.9.) haben Kriminelle ein Baustellengelände in der Straße "An der Bahn" heimgesucht. Gegen 6.45 Uhr bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter die Vorhängeschlösser an zwei Baucontainern aufgebrochen hatten. Hieraus entwendeten sie insgesamt drei Stampfer, ein Stromaggregat und einen Hydraulikbolzen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Tatzeitraum reicht bis 17 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

