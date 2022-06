Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 51-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Geseke-Eringerfeld (ots)

Schwer verletzt wurde bei einem Verkehrsunfall eine 51-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung Rüthener Straße. Gegen 14.50 Uhr war die Gesekerin auf der Rüthener Straße in Richtung Mittelhäuser Weg. An der Kreuzung Rüthener Straße/ Dicke Birken/ Steinhauser Straße beabsichtigte sie nach links in die Straße Dicke Birken abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem 58-jährigen BMW Fahrer zusammen. Der Bochumer war auf der Steinhauser Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Es entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.(jb)

