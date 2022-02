Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - erhebliche Sachschäden an Autos

Unbekannte(r) beschädigt mit einem unbekannten Gegenstand mindestes acht Autos.

Ulm (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Giengener Bolzstraße mindestes acht Autos mit einem scharfkantigen Gegenstand beschädigt. Der/die Täter(-in) ging an den geparkten Pkw entlang und zerkratzte auf der jeweiligen rechten Fahrzeugseite den Lack. Die Geschädigten rechnen mit rund 3.000 bis 4.000 Euro je Fahrzeug an Reparaturkosten für Lackarbeiten.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Giengen, Tel. 07322 96539, entgegen.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (UHä.) 325795 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell