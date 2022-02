Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei nimmt aggressiven Mann fest/ Am Samstag leistet ein Mann in der Innenstadt von Heidenheim Widerstand gegen die Polizei

Ulm (ots)

Kurz vor 05:00 Uhr schrie ein 46-Jähriger Mann in der Innenstadt lautstark umher und beleidigte dort tätige Polizeibeamte. Als der Mann des Platzes verwiesen wurde hörte er nicht auf aggressiv zu sein. Er beleidigte weiterhin und wollte die Beamten körperlich angehen. Die Polizei reagierte schnell und legte dem Mann Handschellen an. Dagegen wehrte sich der Mann so vehement, dass er am Boden überwältigt werden musste. Die Polizei nahm ihn mit zum Polizeirevier, bevor er noch weiteren Schaden anrichten konnte. Er war stark alkoholisiert. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

