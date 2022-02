Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Radfahrer von Autofahrerin erfasst

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 15:10 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes vom Norma in der Weilerstraße zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Eine 45-Jährige Pkw-Lenkerin bermerkte einen entgegenkommenden Radfahrer zu spät, und es kam zum Zusammenstoß. Der 40-Jährige Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde durch die Besatzung eines Krankenwagens an der Unfallstelle versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

