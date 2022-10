Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aufbruch eines Münzrollengebers gescheitert

Gummersbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (4. Oktober) hat ein Unbekannter versucht, in einer Bankfiliale an der Dieringhauser Straße einen Münzrollengeber aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Gegen 03.40 Uhr hatte ein Unbekannter mit einem Brecheisen in der Hand das öffentlich zugängliche Foyer betreten und sich anschließend an dem Münzrollengeber zu schaffen gemacht. Dieser hielt dem Angriff jedoch stand, sodass der Unbekannte ohne Beute flüchtete.

Bekleidet war der Mann mit Arbeitskleidung, bestehend aus einer schwarzen Cargohose und einer schwarzen Jacke. Das Gesicht war durch eine Kapuze und eine Vermummung verdeckt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine entsprechende Person gesehen haben und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

