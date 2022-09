POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Evakuierung von Hotelgästen nach Brand eines Schuppens - Polizei bittet um Hinweise

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag wurde zwischen 09.00 Uhr und 18.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Schillerstraße eingebrochen. Der oder die Unbekannte hebelte die Fenstertüre des Wintergartens im 1. OG des Mehrfamilienhauses auf und gelangte so in die Wohnung. Diese wurde durchwühlt und mehrere Gegenstände sowie Modeschmuck entwendet. Im Anschluss drang der Einbrecher über das Treppenhaus in die Wohnung des ...

